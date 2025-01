Roma, Pellegrini vago sul futuro: "Non ci penso, finché sarò qui darò l'anima"

Lorenzo Pellegrini piace molto al Napoli. Il centrocampista potrebbe lasciare la Roma, ma non a gennaio. Di futuro ha parlato il capitano giallorosso nella sua intervista al Corriere dello Sport.

Hai pensato che questo potrebbe essere l’ultimo anno alla Roma? Il contratto scade nel 2026 e la società non sembra intenzionata a rinnovarlo. Non alle stesse condizioni, almeno.

«È un pensiero che evito. Lascio che sia il campo a decidere. Io sono molto fatalista e cerco sempre di essere positivo. Ti assicuro che finché avrò la possibilità di indossare la maglia della mia Roma lo farò dando tutto me stesso, anzi di più, come ho sempre fatto. Per me è importante riuscire a guardarsi allo specchio ed essere felice dell’uomo prim’ancora che del calciatore. Non ho bisogno di dichiarare l’amore per la Roma, è così evidente».

Da quanto non senti i Friedkin?

«Ho ricevuto un messaggio di Ryan dopo il derby, al derby tengono tanto».