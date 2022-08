Ronaldo per Osimhen? Foschi non approva: "Non cambierei Victor per nulla al mondo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo: "Osimhen per Ronaldo? Assolutamente no, non farei mai a cambio per Ronaldo. Sono convinto che il Napoli sia sulla mia stessa posizione, al netto poi di quello che può essere l'incasso con il conguaglio. Magari prendi 100 milioni di euro, ma poi devi anche ammortare l'ingaggio di uno come Ronaldo. Professionalmente, se non fosse per i soldi, uno come Osimhen non lo cambierei per nulla al mondo. La Champions? Il girone del Napoli sarà molto difficile. La squadra di Spalletti però sarà una sorpresa, sia in Serie A che in Europa. Io mi complimento con Giuntoli e De Laurentiis, hanno fatto un lavoro straordinario. Sia in entrata che in uscita. Ho sentito Giuntoli poche ore fa e gli ho ribadito i miei complimenti, per davvero. Quest'anno ci sono tutte le componenti per lottare per lo Scudetto. So che sono arrivate molto critiche per gli addii molto importanti che ci sono stati, ma per me sono tutti da applausi. Mai dubitato. Kvaratskhelia? A me sembra un fenomeno... C'è tutto perché lui sia un giocatore davvero stellare. Non facciamo paragoni, però. Se sia stato già dimenticato Insigne, è davvero difficile dirlo. Ora bisogna guardare al futuro. L'attacco del Napoli o quello della Juventus? Con Milik hanno completato un reparto importante, ma resta sempre un gradino sotto a quello del Napoli. A me piace più quello di Spalletti".