Rossitto consiglia la Fiorentina: "Col Napoli schiererei questo centrocampo..."

vedi letture

Fabio Rossitto, intervistato da Radio Firenzeviola, si è espresso sul momento della Fiorentina: "E' arrivato un allenatore nuovo, le prime partite contano poco, c'è una ricerca continua ma ci vuole tempo. Se giochi coppa e campionato non è così semplice inizialmente, pero piano piano sono fiducioso che la Fiorentina possa fare un gran campionato".

Cosa pensa sulla sfida contro il Napoli?

"E' una partita importante, ha fatto un mercato importante, la difficoltà sarà sulla fisicità a centrocampo".

Secondo lei a due il centrocampo può reggere una sfida del genere?

"Contro questa squadra forse mi sentirei più tranquillo a mettere Nicolussi Caviglia, ha delle grandi qualità, sono fiducioso che può fare un gran campionato, è un giocatore completo".

Fagioli, Caviglia e Sohm potrebbero essere le scelte migliori per la mediana?

"Non male, io farei così contro il centrocampo del Napoli".

Tra Fagioli, Mandragora e Fazzini chi sceglieresti contro il Napoli?

"Per questa partita metterei Mandragora e non Fagioli perché ha più esperienza e lo vedo più pronto".

Kean e Piccoli potranno trovare un'intesa?

"Per me sì, Kean è intelligente e forte e avere a fianco uno come Piccoli può essere un vantaggio".