Rossitto: "Dopo la crisi Kvara non è tornato lo stesso, giusto cederlo e monetizzare"

vedi letture

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Fabio Rossitto, ex calciatore del Napoli. L’ex centrocampista ha fatto un bilancio sulla stagione partenopea, soffermandosi su diversi temi di attualità: “Chiaramente, finora è stato fatto tutto alla perfezione,” ha dichiarato Rossitto. “Credo che Conte abbia dato tutti gli indirizzi giusti. Tutti i giocatori che ha portato lui stanno facendo bene, e credo che anche quelli che arriveranno saranno all’altezza. Giustamente ci sono degli scontenti in squadra, che magari sono in uscita e verranno sostituiti. Per me, il centrocampo del Napoli è uno dei più forti della Serie A, ma bisogna avere i sostituti giusti.”

Su Kvaratskhelia: “C’è un grande punto di domanda. È un giocatore che l’anno scorso è andato in crisi, e quest’anno non ha mostrato lo stesso entusiasmo. Ha voglia di cambiare aria, ed è giusto monetizzare nel caso in cui volesse andare via.”

Su Neres: “È un giocatore che ti stupisce. Si è integrato benissimo, è una grande sorpresa. Con Conte sta rendendo tanto. Possiamo aspettarci ancora molto, ma per ora godiamocelo per quello che è in questo momento. Ad oggi, non fa rimpiangere neanche la cessione di Kvara.”