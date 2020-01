Rrahmani, l'ex allenatore: "In difesa è un guerriero. Ha esperienza internazionale"

L'ex allenatore di Rrahmani (nuovo acquisto del Napoli) ai tempi della Dinamo Zagabria, Mario Cvitanovic è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nella trasmissione “Si Gonfia la Rete": "Rrahmani è stato seguito, e non l’hanno comprato per avere uno in più. Non so quale sia l’idea del Napoli, né quale sarà il mercato in uscita; forse venderanno Koulibaly. Se vedono Amir come investimento futuro, faranno bene. E’ pronto. Ha esperienza internazionale grazie alla nazionale kosovara, di cui è capitano, ed al passato nella Dinamo Zagabria".

LE CARATTERISTICHE - "E’ un guerriero, se gli dai un uomo da marcare lo prende e non lo lascia mai. Nella difesa a tre è proprio bravo bravo, ma può giocare anche a quattro o come terzino destro. Non è uno che spinge. Nessuna palla è persa per lui, ed è molto bravo nel gioco aereo e nell’uno contro uno. Ha una buona tecnica, anche se gioca solo con il destro. Poi, se cerchiamo uno con la tecnica di Ronaldinho, è ovvio che non ce l’ha! Quello che sa fare meglio è difendere. Inoltre, è un ragazzo molto umile, con tanta voglia di lavorare e di crescere. Saprà ritagliarsi il suo posto nella squadra".