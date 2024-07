Rrahmani: "Osimhen e Rashford tra i più forti sfidati. Ecco il mio ruolo preferito. Su Marin..."

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto a un incontro con i tifosi nel ritiro di Dimaro.

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto a un incontro con i tifosi nel ritiro di Dimaro: "Sappiamo che tutti dobbiamo lavorare forte per tornare dove dobbiamo tornare. All'inizio non stiamo facendo tanto lavoro sul gioco, facciamo più lavoro fisico. Rafa Marin? E' stato scelto dal nostro direttore e dal nostro allenatore, quindi deve essere per forza forte. Si vedono già le sue qualità, sicuramente è un giocatore forte.

Conte? Il fatto che è stato allenatore di tante grandi squadre, in cui è complicato allenare e arrivare, parla da sé. Difesa a tre? Ognuno di noi deve seguire le indicazioni del mister. Normalmente serve un po' di tempo per automatizzare i movimenti e le scelte, l'unica cosa che possiamo fare ora è lavorare, cercare di capire cosa vuole il mister e metterlo in campo.

Di Lorenzo? Aspettavamo tutti quel chiarimento perché è il nostro capitano, siamo contenti che resti qui con noi. Difesa a tre? Penso che mi troverò bene, vediamo. Il più forte contro cui ho giocato? Uno l'abbiamo in squadra, è Osimhen, ma anche Rashford del Manchester United.

A Verona ho giocato braccetto di destra, ma a volte anche da centrale. Per me non c'è problema, vediamo dove mi vuole il mister".