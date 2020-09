Rrahmani vota il suo ruolo preferito: "Solo a Verona ho giocato a 3, preferisco la linea a 4"

Si è tanto discusso dell'adattamento di Amir Rrahmani nella difesa del Napoli, arrivando da una linea a tre come quella dell'Hellas Verona. A fare chiarezza sul suo ruolo preferito è stato lo stesso difensore kosovaro, nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi sento meglio a giocare in una linea a quattro. Tutti gli anni della mia carriera, a parte l'ultimo anno in Croazia e quello a Verona, ho giocato nella linea a quattro e lo preferisco. Poi ovviamente dipende da come vuole giocare l'allenatore. Noi ascoltiamo l'allenatore e diamo il massimo".