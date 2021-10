Sabatini: “C’era rosso per Abraham ed il rigore su Osimhen di Rui Patricio”

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Tele Vomero nel corso della trasmissione Goal Show e ha parlato dell’episodio che poteva portare al secondo giallo di Abraham: “Griezmann è stato espulso per un intervento così ma più sul volto e Ibrahimovic invece ammonito. Qui che non è stato dato niente mi pare strano. Rigore Anguissa? Cesari ieri mi ha detto che è rigore quello su Osimhen mentre questo erano entrambi in volo”.