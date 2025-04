Sabatini: “Conte è un dipendente! Se resta a Napoli lo decide ADL, non lui!”

vedi letture

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto sul proprio canale Youtube commentando le voci sul futuro di Conte: "Negli ultimi giorni degli episodi mi hanno fatto veramente arrabbiare, tra questi: Conte troverà De Laurentis, si incontreranno a fine stagione e deciderà se restare a Napoli oppure no. No, non funziona così e lo dico con la massima stima nei confronti di Antonio Conte che sta facendo un lavoro meraviglioso al Napoli, come l'aveva fatto alla Juventus e all'Inter per citare le sue esperienze italiane. Eh no, se Conte resta a Napoli dipende da De Laurentis eh non dipende da Conte, perché il contratto dipende da chi è proprietario del club, dal presidente, non dipende dal dipendente. Quindi se Conte vuole andar via dal Napoli deve dire a De Laurentis: ‘Mi lasci andar via’. Se De Laurentis dice sì, va, se De Laurentis dice no, non va.

Ma resta controvoglia? Va bene, se deve restare controvoglia possono trovare una soluzione, ma non è detto che De Laurentis lo liberi per andare ad allenare la Juventus, il Milan o chissà che cosa. Sarà anche libero il Napoli di prendere delle contromisure, di adottare qualche soluzione che sia gradita a tutti, come era successo anche con Spalletti. Non se ne esce da questo e tutti quelli che dicono: ‘Eh ma vedrete che Antonio comunque se vuole sa come si fa per rompere’, io credo che De Laurentis, con il quale non ho rapporti anzi di De Laurentis basta che cercate su YouTube si ritrova anche una vecchia lite di tanti anni fa quando c'era il Napoli in Champions League. Io credo che De Laurentus sia uno che pur con un carattere assolutamente burbero, a volte arrogante, a volte indisponente, a volte anche difficile da sopportare, sia comunque uno che va considerato non per il carattere ma nel ruolo di presidente. Quindi vuole lasciare libero Conte sì, ma dipende dal da De Laurentis, non dipende dall'allenatore”.