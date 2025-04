Sabatini e la sliding door Scudetto: “L’Inter prende Zielinski a 0 e il Napoli McTominay a 30!”

Nel corso del podcast Calcio Selvaggio, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato di uno dei possibili motivi del distacco tra Napoli e Inter: “Il Napoli lascia andare via Zielinski a parametro zero e lo prende l’Inter. Per me è un grande parametro zero, però è il quarto-quinto centrocampista e si fa anche male nel momento decisivo della stagione, quindi non offre un rendimento al 100%. Al posto di Zielinski il Napoli prende McTominay a 30 milioni che fa 11 gol ed è decisivo. Può essere anche questa una sliding door di quest’anno tra Napoli e Inter”.