Sabatini: “Fischi a Lang? Mai vista una cosa del genere! Non riconosco i tifosi del Napoli”

Il giornalista critica la contestazione nei confronti dell'attaccante olandese e invita i sostenitori azzurri a riflettere sul clima attorno alla squadra.

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto nel corso de Il Bello del Calcio, trasmissione in onda su Televomero, per commentare i fischi rivolti a Noa Lang da una parte dello stadio. Il giornalista ha preso le difese dell'attaccante olandese, giudicando incomprensibile la contestazione nei suoi confronti, soprattutto considerando la prestazione offerta: “Per l’esperienza che ho da giornalista di oltre 40 anni è la prima volta che vedo lo stadio fischiare un giocatore in un momento di difficoltà, ed era anche il migliore in campo. Non riconosco più i tifosi del Napoli, credo che sia stata una follia passeggera, concedete ai giocatori la libertà di non sottoporsi alle forche e ai fischi a fine partita, come lui ha fatto contro il Porto. Il suo gesto poteva anche intendere una richiesta di fare più rumore”.

Il paragone con il passato e la riflessione sulla squadra

Sabatini ha poi allargato il discorso al rapporto tra la tifoseria e la squadra, evidenziando un cambiamento nell'atteggiamento dei sostenitori azzurri e invitandoli a considerare anche le difficoltà incontrate da alcuni giocatori prima di trovare spazio: “Quando dico che non riconosco i tifosi del Napoli intendo che sono quelli che mi chiedevano di difendere il Napoli, ora noto una trasformazione. Ora nessuno dice che gli arbitri sono contro, che favoriscono la Juve. Riflettete sul fatto che la formazione contro la Lazio negli 11 titolari aveva Marin che Conte non voleva più vedere, Lang non entrava manco a Castel Volturno, Beukema era un altro da vendere, parliamo di 3 giocatori su 8 che erano stati scartati da Conte. Aggiungerci l’ostilità verso un giocatore mi sembra surreale”.