McTominay, l’intervistatore: “Leader naturale! Pressione lo esalta, non lo mette in difficoltà”

Alfonso Fasano, autore dell'intervista al centrocampista azzurro per Rivista Undici, racconta le impressioni raccolte durante l'incontro.

Scott McTominay è un leader naturale, capace di trovare nella pressione uno stimolo ulteriore anziché un motivo di difficoltà. È il ritratto tracciato da Alfonso Fasano, giornalista di Rivista Undici che ha intervistato il centrocampista del Napoli e che è intervenuto a Radio Napoli Centrale per raccontare le impressioni raccolte durante l'incontro: “McTominay è una persona che in qualche modo rispecchia quello che vediamo in campo. Quando ho avuto la fortuna di incontrarlo, ho percepito quella consapevolezza e sicurezza della sua convinzione. È un leader naturale per come si esprime. Ho cercato di far venir fuori la ricerca della tranquillità. La pressione lo esalta, non lo mette in difficoltà. Ha ricordato la notte della partita contro il Cagliari”.

Il rapporto con Conte e gli allenatori della carriera

Nel corso dell'intervista, realizzata nei primi giorni di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, è emersa anche l'importanza degli allenatori incontrati da McTominay nel suo percorso professionale. Fasano ha sottolineato in particolare il ruolo di Antonio Conte, che ha restituito centralità al centrocampista dopo alcune stagioni complicate al Manchester United: “Conte è stato citato tante volte nell'intervista a Rivista Undici. Ha sottolineato la fiducia tecnica dell'allenatore nei suoi confronti. Ha fatto l'esempio anche di Mourinho, sull'approccio e sul piano tattico. Con lui ha fatto un salto in avanti al Manchester United, che l'ha lanciato in prima squadra. Conte l'ha rilanciato dopo qualche anno complicato, dandogli centralità. Poi ha fatto anche due nomi: Ten Hag e Solskjaer con cui non ha avuto un gran rapporto. McTominay ha detto che era difficile per la gestione tecnica e compatibilità del gioco. L'intervista è stata realizzata nei primi giorni di Allegri a Napoli. Ho avuto subito sensazione di fiducia”.