Padovan stronca Lucca: “Neanche vice di sé stesso, figuriamoci di Hojlund”

Il giornalista analizza le difficoltà del Napoli e indica le priorità per il mercato: servono un attaccante, un difensore centrale e un centrocampista.

Il mercato del Napoli passa anche dalla necessità di trovare un'alternativa affidabile a Rasmus Hojlund. Ne è convinto Giancarlo Padovan, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per analizzare il momento degli azzurri e le possibili strategie in vista della prossima sessione di trasferimenti. Il giornalista non risparmia una bocciatura a Lorenzo Lucca: "Serve un vice Hojlund o un sostituto di Hojlund, che in questo momento è spento. Lucca non è nemmeno vice di sé stesso, figurarsi di qualcun altro". Le esigenze della squadra, tuttavia, non si limitano al reparto offensivo: "In difesa, secondo me, serve un centrale. Non mi fido del rientro di Buongiorno. Poi serve un centrocampista. Un po' si è corti, un po' ci sono doppioni, poi Anguissa non è lo stesso di qualche anno fa. Bisogna mettere in mano al portafoglio". Padovan si sofferma anche sul pareggio contro la Lazio: "Un pareggio che ha scontentato tutti, anche se ha interrotto una serie negativa preoccupante. E poi la Lazio ha accarezzato la vittoria. Il Napoli poteva vincere, ha dato credibilità e fiducia". Per il giornalista, la priorità resta comunque il piazzamento tra le prime quattro: "Per arrivare al mercato servono ancora nove partite. Ma l'obiettivo deve essere sempre la Champions League. Se fai il risultato in campionato, la pedalata in Champions League è diversa. Vincere aiuta a vincere, l'umore e la consapevolezza della squadra migliorano".

Padovan su Noa Lang e la corsa Champions: "Juventus e Napoli in ritardo"

Nel corso dell'intervento, Padovan esprime anche il proprio giudizio sul futuro di Noa Lang, interrogandosi sulla possibilità che il rapporto tra l'esterno olandese e l'ambiente azzurro possa ricomporsi: "Finito il tempo di Noa Lang? Per come ha giocato, mi augurerei di no. Ma quando si procurano fratture così evidenti, poi ricomporle è difficile. Sia per la gente, per i tifosi napoletani, sia per il giocatore". Una situazione che potrebbe anche aprire le porte a una cessione: "Credo che Noa Lang possa rappresentare un buon motivo di incasso per un prossimo mercato. E mi dispiace, perché il giocatore ha dimostrato di essere valido contro la Lazio, può essere utile". Infine, uno sguardo agli equilibri del campionato dopo undici giornate, con una sorpresa su tutte e alcune big ancora in difficoltà: "È un campionato equilibrato. Avevamo tutti detto l'Inter, ma è dietro la Lazio e c'è la Roma. La sorpresa su tutti è la Lazio, addirittura candidata alla retrocessione. Oggi è una sorpresa completa e totale. Ci sono favorite per i posti Champions League, che enunciavamo all'inizio. In ritardo vedo Juventus e Napoli, accomunate dagli infortuni. Sarebbe ingiusto dire che gli infortuni non abbiano inciso".