Behrami critica ADL: "Persa la filosofia vincente, in passato molta attenzione al profilo umano"

Valon Behrami critica le scelte di mercato del Napoli e la gestione dello spogliatoio.

L'ex centrocampista del Napoli, Valon Behrami, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha espresso alcune perplessità sulle recenti strategie di mercato della società azzurra, soffermandosi soprattutto sulla scelta dei calciatori da inserire nello spogliatoio. Lo svizzero, che ha lavorato per due anni all'interno del club, ha evidenziato come in passato Aurelio De Laurentiis attribuisse grande importanza alle qualità umane dei nuovi acquisti, un principio che, a suo giudizio, sarebbe stato progressivamente trascurato: “Per quanto riguarda la società, io ho avuto il piacere di lavorarci per due anni e posso dire che, ad esempio, in passato prestavano molta attenzione al profilo umano delle persone che portavano all'interno dello spogliatoio. Negli ultimi due anni, forse, si è perso di vista proprio questo aspetto. Si è pensato soprattutto ad avere subito una squadra pronta, a prendere determinati giocatori nell'immediato, senza valutare fino in fondo altre caratteristiche. In questo caso parlo di Lucca, che era la terza alternativa sul mercato. Eppure si è deciso di portarlo comunque a Napoli”.

Behrami: “Il Napoli ha smarrito la strada che lo aveva portato ai grandi successi”

L'ex azzurro ha quindi approfondito il tema delle responsabilità societarie, sottolineando come alcuni episodi recenti possano rappresentare un segnale di allontanamento dalla filosofia che aveva caratterizzato la costruzione delle precedenti squadre vincenti: "Il Napoli, e soprattutto il presidente De Laurentiis, ha sempre tenuto molto a inserire nello spogliatoio persone perbene, gente corretta. Non sto dicendo che questi giocatori non lo siano, però ci sono diversi episodi che iniziano a far pensare a un allontanamento da quella che è sempre stata la filosofia di costruzione della squadra. E forse, tornando alle responsabilità della società, il Napoli ha perso un po' di vista quella strada. Ha smarrito il percorso che lo aveva portato a grandi successi. Credo che una delle cose fondamentali sia proprio valutare chi si porta all'interno dello spogliatoio anche dal punto di vista umano, senza fermarsi soltanto al talento e alla disponibilità economica per acquistare i calciatori”.