Il paragone di Giordano: “Frattesi come McTominay e Fermin per capacità di inserimento”

L’ex attaccante analizza il momento della Lazio e si sofferma sulle qualità del centrocampista dell’Inter, accostandolo a due giocatori.

Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento della formazione biancoceleste. L’ex calciatore ha espresso un giudizio positivo anche sulla prestazione del Napoli: "La conferma di Napoli fa ben sperare, è una squadra che sta abbinando risultati e bel gioco. L’assenza di Tavares nella ripresa è stata determinante, ma anche a loro mancavano diversi giocatori".

Giordano ha poi individuato alcuni protagonisti della Lazio, soffermandosi in particolare su Belahyane: "Mi è piaciuto molto Belahyane. Per come ha contrastato due giocatori di livello mondiale, per la serpentina, per il salvataggio sulla linea, per come ha suonato la carica. Mi sono piaciuti anche Noslin, in parte Isaksen ed ovviamente Mandas che è quello che sta dando qualcosa in più del normale".

Frattesi accostato a McTominay e Fermin Lopez

Nel corso dell'intervento, Giordano ha parlato anche di Davide Frattesi e delle sue caratteristiche, sottolineando come il centrocampista dell'Inter debba valorizzare soprattutto la capacità di inserirsi negli spazi, senza snaturare il proprio modo di giocare: "Frattesi e il desiderio di dimostrare che non è solo incursore? È una caratteristica che ha lui e non gli altri. Palleggiare per un centrocampista è importante. Vuol dire essere sempre nel cuore della partita, però lui deve sfruttare le sue caratteristiche straordinarie. Lui non è chiamato per fare il Taylor o il Belahyane. Per tipologia di gioco ce ne sono pochi come lui, penso a Fermin Lopez del Barça e a McTominay".