Sabatini: "Gara con tanti gol è sbagliata. Napoli-Inter non lo sarà"

vedi letture

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport alla vigilia di Napoli-Inter: "Una partita con tanti gol è una gara sbagliata. E Napoli-Inter non sarà una gara sbagliata, ma un grandissimo match. Gara decisiva per lo scudetto? Non potrà esserlo a livello aritmetico, però l’indirizzo del campionato sarà chiaro. Chi vincerà si avvicinerà e di molto all’idea del Tricolore. Parliamo di slancio emotivo, di condizione psichica. Chi vince farà una corsa diversa".

