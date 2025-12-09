Sabatini punge Conte: "Neres fenomenale, come faceva a non giocare? E pure Lang..."

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto sul suo canale Youtube per parlare della vittoria di domenica del Napoli al Maradona contro la Juventus: "Il Napoli ha vinto con merito contro la Juventus che ora è a una distanza pericolosa anche per la Champions League. Hojlund è un grande centravanti scelto dopo l'infortunio di Lukaku. Nella Juve invece il centravanti non c'è perché Spalletti non si fidava di chi c'era.

Come faccio a dimostrarvi che durante la partita ho detto: perché toglie Yildiz? Non era manco infortunato, è stata una scelta, ma il controsenso - e lo dico cercando di non essere troppo critico - è che se non hai fiducia in David e Openda, come mai la fiducia spunta per tutti e due al posto con Yildiz che era stato il migliore in campo sul risultato di 1-1? C'è qualcosa che non va. Come mai cambi idea?".

Su Conte, invece, Sabatini dice: "Era in emergenza a centrocampo con McTominay che non era al top e con Elmas che doveva fare il Lobotka e lui dove lo metti sta. Ma a un certo punto sembrava Lobotka davvero. Complimenti. Il Napoli ora sembra compatto ed è a immagine e somiglianza di Conte. La difesa a tre gli ha dato una grande solidità. Lang è un buonissimo giocatore e Conte aveva sbagliato a dimenticarlo per dieci giornate trattandolo come un giocatore della Primavera. E poi c'è Neres che è un grande giocatore e Conte si era fissato con Politano. Ma Neres come fa a non giocare? E' fenomenale".