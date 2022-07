Sabatini snobba la clausola per Dybala: “Si innamorerà della Roma come Mou”

Il giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio

Il giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio: “Tendo a sminuire il dettaglio della clausola di Dybala: se le cose vanno bene sarà fin troppo facile per la Roma trattenere il giocatore, ammesso che lui abbia voglia di andar via. Se le cose vanno come devono andare non vedo perché Dybala non debba innamorarsi di della Roma tanto quanto Mourinho e Abraham. Questa squadra può entrare nelle prime 4 e se lo fa Dybala ha trovato il contesto perfetto”.