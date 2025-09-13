Sacchi a sorpresa: "Il Napoli la miglior italiana, come individualità non è da meno al City!"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Arrigo Sacchi ha parlato delle italiane in Europa e quindi anche del Napoli impegnato subito sul campo del Manchester City: "Altra montagna da scalare. Per il Napoli sarà un banco di prova importante, perché in casa del City potrà misurare il livello di esperienza e di qualità tecnica. Io credo che, della Serie A, sia la squadra migliore: costruita bene e allenata con saggezza da Conte. Tuttavia, un conto è giocare in campionato e un conto è affrontare impegni di Champions".

Il City è ancora troppo in alto per il Napoli?

"Non conosco bene lo stato di forma degli inglesi, che hanno grandissimi campioni. Però credo che il Napoli, quanto a individualità, non sia da meno. Conte pretende che i suoi ragazzi giochino “di squadra”, e questo aspetto sarà fondamentale in una serata come quella di Manchester. Se vuoi uscire con un buon risultato da quell’inferno, devi assolutamente essere perfetto nell’applicazione degli schemi, nel pressing, nei raddoppi di marcatura. Altrimenti, contro il City, si rischia l’imbarcata".