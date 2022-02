Sacchi alla Gazzetta: "Inter è apparsa stanca negli ultimi due incontri"

"Sarà un derby tutto milanese sino alla fine del campionato? Al 70’ di Inter-Milan, forse nessuno avrebbe puntato sulla vittoria rossonera... Cosa succederà in futuro? Nessuno è in grado di saperlo, anche se valutando il passato si potrebbero rischiare alcune previsioni sulle due rivali". Lo scrive Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport. "L’Inter di Simone Inzaghi si è ripresa immediatamente dalla sconfitta subita nel derby eliminando in Coppa Italia la scorbutica Roma di Mourinho - si legge -. Forse i due ultimi incontri hanno denotato qualche accenno di stanchezza fisica o mentale".