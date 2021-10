Sal Da Vinci non ha dubbi: “La questione rinnovo sta influendo negativamente su Insigne”

Sal Da Vinci, cantante, ha rilasciato un’intervista a ‘La Città del pallone’, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “I salti che fa Osimhen non li faccio se no mi faccio male la schiena (scherza ndr.). Ieri ho sofferto un po’, la gara s’è messa in salita, c’era un’energia strana. Osimhen è cresciuto tanto nell’ultimo anno. Con Spalletti qualcosa è cambiato. Lo stadio pieno fa la differenza come a teatro. La presenza del pubblico fa la differenza. Credo che la questione rinnovo possa influire negativamente sulle prestazioni di Lorenzo Insigne”.