Podcast Santacroce: "Lo sapevo che Hojlund avrebbe giocato subito! Vi spiego perché"

L'ex calciatore Fabiano Santacroce è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà: "Era una partita insidiosa quella con la Fiorentina. Le partite prima della Champions non si sa mai, ma il Napoli è entrato proprio con la mentalità di Conte, con i giocatori tutti agguerriti. Dopo 10' si è capito come sarebbe andata. La Fiorentina poteva fare meglio ma ora contro un Napoli così tutti andrebbero in difficoltà".

Come vede Hojlund? "Lo dicevo che avrebbe giocato subito, perché Lucca è bravo ma deve capire ancora. Giocare nell'Udinese è diverso, ed è giusto non bruciarlo subito. Deve crescere con calma".

Beukema? "Molto bene, faccio fatica a trovare qualcuno che non è andato bene. Mi è piaciuto l'ìapproccio. Mi ha sorpreso Spinazzola".