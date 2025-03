Santacroce: "Palladino tifa Napoli, ci terrà a fare bella figura"

Fabiano Santacroce, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Domenica mi aspetto il 3-5-2, hanno fatto troppo bene con l’Inter per cambiare qualcosa. Su Beltran ci andrà Lobotka o anche Di Lorenzo. Bisogna stare attenti alla Fiorentina perché porta tanti giocatori in avanti.

Loro sono bravi sulle fasce, sono bravi ad attrarre il marcatore per poi trovare le imbucate negli spazi. Le uniche sbavature viste contro l’Inter erano quando Di Lorenzo si alzava a marcare e il quinto dell’Inter trovava libertà di attaccare. Sono convinto che gli azzurri domenica alzeranno l’attenzione e lo faranno anche i viola perché conosco bene Palladino ed è uno che è molto attento a certe cose e non vorrà fare una figuraccia contro la squadra per la quale tifa”.