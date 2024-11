Podcast Santacroce: "Sconfitta salutare! Il Napoli ha giocato molto peggio col Milan..."

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Fabiano Santacroce.

Quale il motivo principale per cui l'Atalanta deve credere alla corsa Scudetto dopo la vittoria col Napoli? "Il progetto. Gasperini a parte, che è un fuoriclasse e lo dimostra da anni, la cosa che differenzia l'Atalanta dalle altre squadre è il progetto che hanno. Sono più anni che costruisce i giocatori, li fa diventare fortissimi, li vende e ne prende anche di più forti. Nulla è fatto a caso".

Inter, che sensazioni ha avuto dalla vittoria col Venezia? "Ha perso la stabilità a livello difensivo che aveva lo scorso anno. Concedere tutte quelle occasioni al Venezia non è da Inter compatta tanto apprezzata lo scorso anno. Giocare così col Napoli diventa un tiro di dadi".

Cosa aggiunge sull'Inter? "La scelta di Zielinski non ha senso. E' fortissimo se ha palleggio, l'Inter invece corre e macina gioco. E' una cosa diversa rispetto al gioco dei nerazzurri. A livello di qualità magari è il più forte di tutti, ma l'Inter è costruita in maniera diversa".

Napoli ridimensionato dopo questo ko? "No, anzi, gli fa solo che bene questo ko. Come gioco l'ho vista molto peggio col Milan, l'Atalanta non ha fatto un gioco bello, è riuscita a sfruttare le occasioni e basta. Giocare contro l'Inter forse è un bene, è la squadra migliore contro cui giocare ora, perchè può far male a campo aperto ai nerazzurri".