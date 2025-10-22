Podcast Santini: "Tre gol colpa del portiere. Conte ha detto una cosa terribile"

Il giornalista Fabio Santini è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Cosa dice subito sul Napoli?

"Ha preso sei gol ma Conte non è il più scarso dei tecnici. C'è un problema che si è palesato con De Bruyne poco tempo fa e confermato dalle parole di Lang, il problema c'è. Conte però rimane un grandissimo allenatore con un tallone d'Achille, al vetrina europea".

Ora Conte dice che nove acquisti sono troppi, dopo che lo scorso anno si è lamentato a lungo della rosa corta.

"E' una questione di ambientamento, psicologica, di affermazione di valori. E' terribile quello che ha detto Conte, ossia ritrovare umiltà. Chi prende in giro i tifosi, come ha detto Conte? E' qui il problema. Sarà dura per Conte uscire da questo ko, anche se tre gol sono colpa di Milinkovic-Savic. Ora non drammatizziamo oltremodo. II Napoli uscirà dalla Champions e credo che rivincerà lo Scudetto perché ha il miglior allenatore italiano, e la sorpresa sarà il Milan. Invece nell'Inter vedo che la società fa un tutt'uno con il settore tecnico".

E come ha visto l'Inter?

"L'Inter ha perso due partite contro squadre potenzialmente forti, poi ha avuto, a parte la Roma, un calendario sia di Champions che di campionato in discesa. Quindi aspettiamo a giudicare, vedremo quando affronterà squadre molto forti".