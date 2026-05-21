Sarri-Napoli, così si espresse il tecnico un anno fa: "Tornare sarebbe bellissimo"

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“Il sarrismo è stata una conseguenza naturale. Allenare il Napoli significa rappresentare un popolo".

Mentre il nome di Maurizio Sarri torna con forza tra i candidati per il post-Conte, fanno rumore oggi le parole scritte appena un anno fa dall’ex allenatore azzurro nella prefazione del libro La Storia del Napoli di Salvatore Malfitano. Sarri raccontava il suo legame con Napoli con toni profondissimi: “Napoli è un bagno d’amore. Un luogo magico in cui la squadra si cala appieno nel contesto e ne assorbe le caratteristiche”. L’ex tecnico spiegava come il rapporto con la città andasse oltre il calcio: “L’affetto che i napoletani riescono a trasmettere rende tutto speciale. Non è pressione, è senso di responsabilità verso chi ti sostiene in modo incondizionato”.

L'ammissione di Sarri

Indimenticabili i ricordi legati agli anni azzurri: “Dal gol di Koulibaly a Torino al rientro in città, siamo stati accolti in un’atmosfera da brividi”. E ancora: “Il sarrismo è stata una conseguenza naturale. Allenare il Napoli significa rappresentare un popolo”. Poi la confessione più intensa sul possibile ritorno: “Tornare sarebbe bellissimo, anche se ogni ritorno rischia di deludere. Ma quei tre anni non li scambierei con nessun trofeo”. Infine la frase destinata a colpire ancora i tifosi: “Se sono rimasto nel cuore dei napoletani è perché loro sono rimasti nel mio”.