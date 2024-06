Sarri: "Napoli mi manca molto. Con Conte li vedo nei primi tre in classifica"

Nel corso della sua intervista a Sky Sport in cui Maurizio Sarri ha parlato anche del nuovo Napoli di Antonio Conte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua intervista a Sky Sport in cui Maurizio Sarri ha confessato la propria delusione per le mancate chiamate da parte delle big del nostro campionato, il tecnico ex fra le altre di Lazio e Juventus ha parlato anche del nuovo Napoli di Antonio Conte.

L'arrivo di Conte al Napoli come lo vede?

"Avranno da fare un percorso con uno stravolgimento del modo di giocare. La fortuna è che Conte è molto veloce in queste situazioni a far passare la propria mentalità e il proprio modo di giocare. Quindi non li vedo fuori dalle prime tre... Le manca un po' Napoli? Molto".