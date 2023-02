Sassuolo, l’ex match analyst: “Dionisi punterà su questo giocatore per far male al Napoli”

Massimo Carcarino, ex collaboratore tecnico del Sassuolo e match analyst, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Massimo Carcarino, ex collaboratore tecnico del Sassuolo e match analyst, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Con il Sassuolo è sempre un partita non agevole: i neroverdi non hanno grandi motivazione dall'ambiente e anche per questo le trovano spesso e volentieri nei big match, come è capitato contro Milan e Atalanta.