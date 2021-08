Saurini su Sarri: "Ha trasformato Mertens, può cambiare ruolo anche a Lazzari"

Nel corso del Tmw News è intervenuto Giampaolo Saurini, ex calciatore laziale ed ex tecnico della Primavera del Napoli. "L'acquisto di Correa da parte dell'Inter è il segnale che la squadra non è stata smantellata: sono stati presi ottimi giocatori, di spessore internazionale. I nerazzurri saranno ancora protagonisti in campionato, credo restino tra i candidati allo scudetto".

Sulla Lazio ha detto: "E' una buona squadra, con l'Empoli a tratti si è vista la mano di Sarri. Può essere la sorpresa del campionato, soprattutto se capirà subito le direttive del tecnico. Lazzarri può fare il terzino, conoscendo Sarri dico che ha trasformato giocatori piazzandoli in ruoli impensabili, vedi Mertens".