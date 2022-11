Savoia, Emanuele Filiberto vuole il club: "Sento il dovere di risollevare la squadra"

Domani sarà una giornata importante per il presente e il futuro del Savoia, squadra militante in Eccellenza campana

Domani sarà una giornata importante per il presente e il futuro del Savoia, squadra militante in Eccellenza campana, finita agli onori della cronaca di recente per un giro di estorsioni ai danni della società perpetrate dalla camorra che hanno portato all'arresto dell'ex dg e di altri soggetti interessati. Tale situazione, si legge su La Gazzetta dello Sport, ha portato il numero uno del club biancorosso Mario Pellerone a cedere il controllo a titolo gratuito. Domani, infatti, è atteso l'incontro tra Emanuele Filiberto di Savoia e Amedeo Sansone, Gennaro Scognamiglio e Camillo Possumato, le tre figure che stanno gestendo la società. Il Principe della Casa Reale punta infatti a prendere il controllo del Savoia assieme all’imprenditore farmaceutico ed ex presidente Nazario Matachione, Roberto Passariello e Marco Limoncelli.

Dalle colonne del Corriere dello Sport lo stesso Emanuele Filiberto di Savoia ha preso la parola per parlare di quanto sta accadendo: "E’ una ferita che tocca la mia sensibilità ricordando quegli industriali che fondarono la società e a cui fu affidato alla squadra lo storico stemma della mia famiglia. Vederlo ora associato alla camorra è motivo di grande inquietudine. Sento il dovere di dare un contributo per un riscatto morale che risollevi la società . Stiamo valutando la documentazione per rilevare il Savoia, ma il nostro progetto è ben più ampio e guarda nel sociale, ad una Academy con borse di studio per i giovani talenti del calcio".