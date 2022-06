Scambio Luis Alberto-Zielinski? Sabatini: “Ci guadagna il Napoli, impazzisco per lo spagnolo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista: “Se Elliott prende il Napoli? Io credo che sia praticamente impossibile perché diventerebbe una multiproprietà dato che lui fa ancora parte del Milan. Da una parte ci sono i presidenti italiani che si attribuiscono uno stipendio. Dall’altra ci sono questi fondi che sono delle aziende che vogliono creare profitto e guadagnare. Ma cosa ci guadagnano i tifosi?! Credo che la UEFA dovrebbe esporsi, proprio perché a livello europeo c’è chi gestisce più squadre. Infatti si è scoperto che Elliott gestiva anche il Lille. A quel punto come fai a dire a De Laurentiis di dover vendere il Bari? Un fondo che prenderà il Napoli? A sensazione De Laurentiis in mente ce l’ha quanto può realizzare con il Napoli e quanto con il Bari. Ma oltretutto ha una scadenza e dovrà decidere. Qui lo dico e qui lo nego, ma non pensate che i soldi delle commissioni dei procuratori vadano solo in tasca ai procuratori e mi rivolgo a Iervolino. Scambio Luis Alberto-Zielinski? Ci guadagna il Napoli, perché impazzisco per lo spagnolo, ti cambia la squadra”.