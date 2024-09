Scarlato: "Meret? Limitare la costruzione dal basso può avergli giovato"

vedi letture

Gennaro Scarlato, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE" in onda su Radio Punto Zero: "Mi aspettavo ad un grande avvio del Napoli, anche se non credevo che gli azzurri si ritrovassero primi dopo quattro giornate. Nelle ultime tre gare si è visto un Napoli diverso rispetto a quello di Verona e in poco tempo è migliorato molto.

Mi è piaciuta molto la prestazione di Lukaku al di là di gol e assist. Il belga ti permette di fare diverse cose all'interno della gara ed è un calciatore che può essere sfruttato in varie situazioni, è completo. Credo che il Napoli possa arrivare fino in fondo e lottare per i primi due posti. Ha completato la rosa con Lukaku, Gilmour e McTominay, calciatori importanti che senza coppe europee si possono utilizzare facendo rotazioni che potrebbero dare una grossa mano. In ritiro ho visto molto bene Anguissa e la concorrenza potrebbe avergli fatto bene. I calciatori devono essere messi nelle condizioni di esprimere il meglio di se stessi, come si può vedere con Meret.

Si è limitata la costruzione dal basso esasperata e questo potrebbe avergli giovato. Il vero valore del Napoli lo vedremo negli scontri diretti, con il livello degli avversari che si alza. Il Cagliari ha qualità ed il momento di blackout può capitare, ma da grande squadra gli azzurri hanno sofferto e ne sono venuti fuori. Mazzocchi? Gli direi di continuare così. L'esterno azzurro dà sostanza e continua presenza, aiutando anche in difesa con qualche diagonale. Con la Juventus sarà una gara difficile. Nelle ultime due gare i bianconeri non mi sono sembrati brillanti, ma restano una squadra con calciatori di alto livello e secondo me uscirà una bella".