Schwoch a sorpresa: "C'è un giocatore del Napoli che vorrei vedere sempre in campo"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli e opinionista Dazn, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre su Radio Marte: “L'allenatore è bravo quando è poco integralista e sa che la sua squadra si deve adattare a certe caratteristiche quando è in non possesso palla. Però il Bologna è una di quelle squadre a cui piace tenere il possesso palla come al Napoli dello scorso anno. Il Napoli ha giocatori che possono impensierire il Bologna a patto che torni ad esprimersi su grandi livelli. In una squadra ci devono essere dei giocatori che giocano sempre, che devono sapere di essere in campo ed essere determinanti.

Per esempio, l'anno scorso non si poteva immaginare che quasi alla fine della partita sarebbero usciti Anguissa, Lobotka e Kvaratskhelia. In questo momento vorrei vedere in campo Raspadori perché è in uno stato di forma straordinaria. È entrato anche a Genova e ha fatto gol. Poi è logico che pian piano mi piacerebbe vederli in campo tutti quelli meno utilizzati”.