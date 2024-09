Schwoch: "Cambio modulo? Conte applica molto il centrocampo a tre"

L'ex giocatore azzurro Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di "Napoli Magazine Live", in onda su Radio Punto Zero: "Lukaku titolare contro il Cagliari? Deciderà il suo fisico, Conte ce l’ha sotto gli occhi tutti i giorni e sta parlando con lui per capire quanti minuti abbia nelle gambe e nel fisico.

Se avrà meno minutaggio, verrà comunque utilizzato nel momento giusto. Conte sta pensando a un cambio modulo? Il mister applica molto il 3-5-2, ha giocato anche in altre maniere ma è logico che un centrocampo a 3 potrebbe comprendere anche un 4-3-3. L’importante è capire cosa la rosa ha da offrire a livello tecnico e agonistico".