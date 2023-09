Schwoch: “Eccessiva la reazione di Osimhen al Tik Tok. Se la situazione va avanti così…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante Napoli: "Sono realista sulle prestazioni del Napoli e dico che le ultime prestazioni sono state incoraggianti. Gli azzurri sono in crescita, ma il Lecce sarà un test più veritiero rispetto all'Udinese, che resta una squadra in difficoltà. Poi il Via Del Mare è un campo difficile per tutti, quindi fare risultato sarà una prova importante per capire l'arrivo o meno della svolta per gli uomini di Garcia. Contro l'Udinese si è rivista una squadra molto più vicina a quella dello scorso anno, poi è chiaro che il feeling di Garcia col gruppo non sia ancora paragonabile a quello che aveva Spalletti. E si è visto nella non esultanza di Osimhen. Il rapporto con l'allenatore può incidere, anche se deve ancora rinnovare il contratto ad oggi.

La reazione di Osimhen ai cambi e al video social? Il suo gesto è stato esagerato e condannabile al 1000x1000, soprattutto nel contestare l'allenatore e manchi di rispetto al tuo compagno che subentra. Per la questione social, poi è difficile da giudicare se non le vivi dall'interno dello spogliatoio. E' chiaro che lo stato d'animo di Osimhen abbia influito, ma si è ingigantito troppo la cosa. Resta un semplice filmato. Anche quella è stata una reazione eccessiva da parte di Osimhen... Se dovesse andare avanti questo freddo tra lui e la società, la frattura diventerebbe irrimediabile".