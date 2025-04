Schwoch: “Empoli non era proibitivo, ma forza mentale del Napoli è un segnale importante”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, è intervenuto l'ex attaccante azzurro e commentatore tv, Stefan Schwoch: “Bella partita del Napoli, ci sono state le distanze giuste tranne che nei primi 15′ del primo tempo. L’Empoli ha provato a mettere pressione e all’inizio ha creato anche qualche difficoltà. Lukaku è apparso in ottima forma, si è caricato la squadra sulle spalle, ha fatto un gol e due assist e ha difeso e scaricato tante volte la palla verso i compagni. Sul gol che ha fatto, il suo movimento è stato importante. L’Empoli non era un test proibitivo, ma gli azzurri erano reduci da un pareggio a Venezia e quindi la forza mentale emersa è un segnale importante per quello che sarà il finale di campionato.

McTominay? Per me è un gran giocatore, ma non un fuoriclasse. I fuoriclasse sono altri.

Calendario delle ultime 6 gare? Il Napoli avrà una partita difficile a Lecce, anche il Parma non credo sarà salvo alla penultima giornata. L’Inter ha Bologna e Roma che sono complicate, ma rischia di avere le ultime tre gare alla portata e di vincerle, visto che la Lazio potrebbe essere esclusa dalla lotta Champions in quel momento.

Monza? Squadra che è stata abbandonata in seguito alla morte di Berlusconi, ancor prima che dai tifosi. Tuttavia è una formazione che non va sottovalutata e bisogna andare con la testa giusta, le partite non sono mai facili. È uno snodo importante della stagione, se si dovesse inciampare la rincorsa sarebbe pesante a livello psicologico. Non sarà semplice, ma penso che il Napoli vincerà”.