Schwoch: "Gran soddisfazione per aver giocato nel Napoli, ma ci sono rimasto male quando sono andato via..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefan Schwoch, opinionista DAZN, che ha ricordato anche il suo trascorso con la maglia del Napoli: "Il Benevento è stato attrezzato, come l'anno scorso, per vincere il campionato. Questa stagione è partita bene. La Salernitana è in fase di ricostruzione, ha preso un allenatore esperto con gran voglia di rivalsa. Entrambe hanno obiettivi diversi: il primo vuole tornare in serie A direttamente, la seconda tramite i play off. Inzaghi? Ancora presto per giudicare il suo lavoro. Ha reso la squadra più solida, vince partite sporche, vuole dare alla squadra la cattiveria che lui aveva da giocatore.

Juve Stabia? Non l'ho ancora commentata, so che all'allenatore piace il bel gioco, ha nelle sue caratteristiche la possibilità di salvarsi. In serie B un giorno lotti per non retrocedere e dopo tre partite magari lotti per i play off.

Favorite per la serie A? Benevento, Empoli, Chievo al quale aggiungo una sorpresa tra Pisa e Pordenone.

Bomber di categoria? Per me non esiste questa figura. Grande soddisfazione aver giocato nel Napoli, ma ci sono rimasto male quando sono andato via. Oggi sono contento di vedere gli azzurri in Champions League".