Schwoch: "Lucca? Forse è stato pagato troppo e questo può pesare"

vedi letture

L'ex attaccante Stefan Schwoch è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. E ha parlato del centrocampo del Milan: "E' un giocatore incredibile che può spostare gli equilibri Rabiot, se sta bene. Ci vuole equlibrio nella squadra, non puoi chiedere per esempio a Modric di fare le due fasi. Serve gente di struttura, che sa anche interdire e Rabiot sa fare anche le due fasi. Ce ne sono tante di soluzioni. Loftus-Cheek ti dà forza, centimetri. Io sono convinto che Allegri, come ha sempre fatto, troverà la quadra. Io metto il Milan come outsider dietro Napoli e Inter.

Come costruirlo allora? Devi sfruttare sempre la parte migliore della squadra, e il Milan ce l'ha dalla metà campo in su e deve trovare questo equilibrio. Allegri ha sempre giocato con la difesa a tre o quattro e c'è stato sul mercato una carenza di esterni. A meno che non veda qualcuno da adattare, ma non puoi fare così tutto l'anno.

Lucca è stato un acquisto di prospettiva, doveva crescere dietro Lukaku. Non può caricarsi il Napoli sulle spalle, per questo si sono mossi con Hojlund. Deve crescere in una piazza importante con calma. Ha tirato due volte in porta nelle prime due giornate. E' troppo poco. Crescerà, forse è stato pagato troppo e questo potrebbe pesare, per questo bisogna andarci cauti. Per me alla ripresa, se sta bene, Conte opterà per Hojlund come titolare".