Schwoch su Osimhen: “Può crescere ancora tanto, nessuno come lui nell’attacco alla profondità”

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli “Osimhen ha dei grandi margini di miglioramento e lo sta facendo vedere sul campo. E’ un giocatore che migliora di anno in anno, anche se quest’anno forse ha tardato un pochino perché ha avuto un sacco di problemi. Per me deve migliorare in qualche fondamentale, ma in pochi sanno attaccare la profondità come lui. Il Napoli lo ha pagato tanto, ma il valore è indiscutibile. L’anno prossimo può fare sicuramente meglio”.