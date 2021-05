Sconcerti: "Da dirigente mi chiederei quanto sia il caso di cambiare Gattuso"

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Canale 21, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti: "Quello che ha fatto il Napoli dentro la stagione corrisponde al limite preciso del doppio impegno. In una stagione dove si è giocato una partita ogni 3 giorni il Napoli, come Inter e Atalanta, ha trovato la continuità di rendimento quando ha avuto un solo impegno a settimana. Questo è il primo limite. Poi va considerato quanto gli infortuni generali abbiano condizionato il campionato della squadra di Gattuso. Il quarto posto, in queste condizioni, non si può far considerare questa come una stagione trionfale, ma su cui riflettere. Da dirigente mi chiederei quanto sia il caso di cambiare l’allenatore".