Sconcerti: "Giusto il turnover in coppa, l’obiettivo del Napoli è il campionato"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'opinionista Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano: "Turnover in Europa League? Giusto dare un po’ di riposo a qualcuno, si giocheranno una sessantina di partite e non possono giocare sempre gli stessi

Mertens in fase calante? Andare avanti con gli anni non fa bene, lo dico per esperienza. Ma per giudicare Mertens bisogna aspettare almeno un mese, perché viene da parecchi infortuni e da molte pause atletiche. Ho ancora in mente il gol col Torino che parte da lui. Non dobbiamo pensarlo come l’alternativa a Osimhen, perché è completamente un altro gioco. Bisogna anche vedere come Mertens ha preso questa improvvisa lateralità nel Napoli, ossia il fatto di essere diventato improvvisamente una riserva.

Troppo dipendenti da Osimhen? Non credo che ci sia il problema di osimhenzzarsi troppo perché Osimhen ha più soluzioni. E’ un contropiedista eccezionale ma è anche molto forte in aria e di testa. Ci saranno partite in cui si avrà bisogno di Petagna e Osimhen insieme, oltre che di Mertens.

Problemi a gennaio per la Coppa d’Africa? Anche il Milan perde un intero reparto per la coppa d’Africa con Bennacer e Kessié che mancheranno in mezzo al campo.

Bisogna puntare tutto sul campionato? E’ una cosa sicura che l’obiettivo del Napoli di quest’anno è il campionato, si è buttata via anche la scaramanzia. Quando si gioca una coppa europea è chiaro che ti senti un peso in più. L’augurio è che il Napoli vada avanti in Europa League, io proverei a vedere fino a dove si va ma senza dare tutto il gas in campo”.