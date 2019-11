Sconcerti: "L'intervento di ADL rivolto anche ad Ancelotti, in città manca fiducia..."

Per parlare del turno infrasettimanale di Serie A è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti: "Ancelotti si dice di essere attaccato personalmente? E' il sintomo di un malessere, ha sofferto l'espulsione come persona. Non è quello che fa spettacolo e si infuria. Ma il Napoli sta soffrendo, c'è stato l'intervento di De Laurentiis che, oltre a rivolgersi ai giocatori, si è rivolto anche al tecnico. C'è in città questo momento di forte sfiducia nei confronti di Ancelotti. Lo ritengono responsabile di questa situazione. Ha giocato bene il Napoli, mi ha deluso l'Atalanta. Il rigore? In diretta non mi è sembrato, rivedendolo ci può stare. Il casino è nato dal fatto che dall'azione seguente l'Atalanta ha pareggiato".