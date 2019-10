Sconcerti: "Lo spogliatoio del Napoli è in ebollizione. Ibra? Darebbe una grande scossa"

Mario Sconcerti, prima firma del panorama giornalistico sportivo, in diretta a TMW Radio durante 'Stadio Aperto' ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Napoli-Atalanta? Partita importante a cui l'Atalanta ci arriva meglio. Il Napoli è in un momento delicato, mi dicono che lo spogliatoio sia in ebollizione. La formazione poi continua a cambiare di gara in gara. Credo comunque che il Napoli domani farà bene e potrà vincere. Se riesci a dare il meglio di te solo contro le grandi squadre, vuol dire che sei alla fine.



Ibrahimovic al Napoli? Più di quello che possa fare, è importante che arrivi e faccia pensare diversamente tutta la squadra. Sarebbe adatto in una squadra bisognosa di uno shock come il Napoli, che è un po' fermo. L'arrivo di Ibra darebbe una grande scossa".