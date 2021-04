Sconcerti ora cambia idea: "Osimhen? Ha potenzialità eccezionali"

Ai microfoni di Tmw Radio il direttore Mario Sconcerti ha commentato il turno di campionato, soffermandosi sul Napoli e sul ritrovato centravanti azzurro: "Osimhen? Sono mancati tanto lui e Mertens. E' un giocatore con potenzialità eccezionali ma ancora deve imparare molto".

Atalanta che vince anche con la Fiorentina, è sempre più in corsa per la Champions:

"C'è stata poca partita. C'è stata una rimonta improvvisa della Fiorentina ma al di là del rigore ha avuto tante occasioni. Avrebbe meritato un risultato più netto".

Vittoria della Roma importante contro il Bologna:

"Lo scorso anno c'erano 4 squadre in zona Champions che avevano più di dieci punti di vantaggio sulle altre. Tre di quelle quattro, Lazio, Atalanta e Juventus hanno perso punti. Il campo si allarga ora. Non si può dire che il nostro calcio sia migliorato. E' cambiata l'Inter, tutto il resto no".