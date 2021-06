Sconcerti: "Per ora l'Italia è la migliore degli Europei, quando gioca in velocità fa la differenza"

Il direttore Mario Sconcerti ha analizzato l'esordio agli Europei dell'Italia ai microfoni di Tmw Radio: "Ho visto una buona Italia. Credo sia la migliore in questo momento. Del resto Mancini disse 'Andiamo agli Europei per vincere'. È una squadra che sicuramente ha consapevolezza di se stessa. Quando la squadra riesce a giocare in velocità fa la differenza. Credo che l'Italia debba puntare sulla rapidità nello spostare la palla. Mancini è un buon allenatore, credo che se avesse avuto un'offerta più alta da un club forse oggi non sarebbe ancora ct dell'Italia".