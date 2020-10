Sconcerti rimanda Jorginho: "Nell'Italia si è perso, mancano compagni vicini..."

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti parla così dell'Italia di Mancini: "Si è allungata sul campo, ha perso il gioco di Verratti e Jorginho, poco cercati dalla squadra che preferisce andare sulle ali dove però trova pochi spazi. Il migliore è Barella, quasi un fuori categoria a questi livelli, che corre però da troppe parti. Si è perso soprattutto Jorginho, non ha più il suo mestiere. Lui gioca di prima sul compagno più vicino, la velocità del passaggio è il suo mondo. Nell’Italia di adesso mancano spesso i compagni vicini, manca l’obiettivo. Come mezzala normale meglio altri, non ha quasi utilità".