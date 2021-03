Sconcerti su Osimhen: "Gran gol, ma non l'ho mai visto giocare a calcio"

Il direttore Mario Sconcerti ha commentato i risultati di questo turno di campionato facendo il punto della giornata ai microfoni di Tmw Radio: "Non cambia nulla, aspettando domani. Hanno vinte tutte, a parta la Lazio, che ormai è un po' alla deriva. Inter e Atalanta da 11 partite hanno fatto gli stessi punti e sarebbero in testa a questa speciale classifica. E questo equilibrio lo avremo anche domani. Sarà una partita importante. Abbiamo visto una Juventus in forte crescita, nonostante avesse molti problemi. Non mi aspettavo un gioco così scintillante. Non avere un riferimento ha fatto bene, ha dato più lustro al gioco dei singoli. Trovo normale la vittoria del Milan, con una squadra messa insieme quasi per disperazione. Non era facile vincere a Verona per alimentare il sogno Scudetto. La sorpresa sul Milan credo lo sia perché si ritenga il Milan non all'altezza di certi traguardi".

Quale la forza del Milan?

"Non fa giocare gli avversari".

Lazio alla deriva, perché?

"E' normale che poi dopo un po' non mantieni le promesse. Ciclo finito? Sicuramente da ricollocare. Ora la Lazio è lenta, prevedibile, non ci si può più meravigliare di questi risultati. Ci sono delle squadre migliori".

Si deve ripartire da Inzaghi?

"Non necessariamente. Se una società classica, con un padre-padrone, va bene continuare. Ma non ci sarebbe nessuna meraviglia se si decidesse di interrompere. Non credo che Inzaghi avrebbe ad alto livello molto appeal. Ci sono molti allenatori bravi fuori ora".

Napoli che ritrova Osimhen e la vittoria:

"Non mi è piaciuto, ha fatto un gran bel gol ma non l'ho mai visto giocare a calcio. Non deve giocare spalle alla porta e così è condannato a farlo".

Chi sta meglio tra Fiorentina e Torino?

"Mi sembra il Torino, la Fiorentina è messa molto male. La Fiorentina merita una stagione così, ora deve scegliere un progetto e 5 giocatori di cui sapersi fidare fin da subito".

Roma, col Genoa vittoria sporca:

"Ha perso la Lazio e così si è distaccata dalla lotta per il quarto posto. Questo è un bene per i giallorossi".

Che Juventus si aspetta col Porto?

"Se esce è una catastrofe, ma non c'è niente che lo faccia pensare. Sarebbe ancora più grave dell'uscita dello scorso anno col Lione".

Inter-Atalanta, quale la chiave del match?

"Pessina-Brozovic può essere la sfida decisiva, ma molto dipenderà anche dal duello Muriel-Lukaku".