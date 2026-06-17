Scotto: "Allegri va sostenuto, sfaterà miti. Può valorizzare il Napoli"
Scotto a Radio Napoli Centrale: “Allegri va sostenuto, può valorizzare il Napoli”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto: "Allegri sta lavorando per il Napoli. Non c'è bisogno di una firma sul contratto per lavorare. Il mister ha tutte le capacità di fare il suo lavoro. Ha qualche aspetto utile alla causa del Napoli, come la valorizzazione dei giovani. La squadra che vince è quella che diverte sempre.
Trovare un allenatore che abbina successi e bel gioco è difficile, penso solo a Luis Enrique e altri allenatori di prestigio. Conte non si è distinto per il gioco spettacolare. Allegri va incoraggiato e sostenuto. Ha quel modo di ironico di dire la verità e di porsi. Saprà sfatare i miti rendendosi simpatico ai tifosi del Napoli".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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