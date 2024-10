Scotto: "Conte allenerà la squadra alle 12.30, non gli è piaciuta la gara di Empoli"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Conte può permettersi di dire tutto, ha detto che al Tottenham ha fatto la differenza pur non avendo centrato gli obiettivi e nessuno ha fiatato. I tifosi degli Spurs lo rimpiangono. Mi è molto simpatico quando dice non dormo la notte se non vinco. Questo suo tenere sotto controllo tutto l'ambiente è segno di grande sicurezza. In Italia si dice 'sì, però...', ma all'estero si dice che il Napoli ha preso Conte perché vuole tornare a vincere ed è ambiziosa.

Penso sia la risposta più corretta, che non deve dare Conte, ma il campo. Oggi il Napoli è la miglior difesa del campionato, venire dal colabrodo di un anno fa e vedere Conte che era preparatissimo su tutti i numeri... Ha un progetto e idee chiare. La difesa è la base. Essere riuscito a sistemarla in dieci giornate è un risultato incredibile, forse nemmeno lui se lo aspettava. Il segreto di Conte è coinvolgere tutti. Come Zerbin, ma anche Simeone diventato di nuovo alternativa credibile, Folorunsho che era finito ai margini ed è tornato. Il Napoli ha tanti problemi in meno rispetto alle altre rivali, che stanno subendo più gol. L'anno scorso contro l'Atalanta fu una giornata imbarazzante per tutti. Conte vuole far allenare la squadra alle 12:30, perché non gli è piaciuta la prestazione con l'Empoli. Vuole una cosa completamente diversa. Gasperini sta cambiando poco, anche se ha la Champions, sta dando identità alla sua squadra. Penso che di questo trittico sia la partita più difficile.

Kvara? Non penso che i soldi contino in questa decisione, ma la volontà del giocatore che s'è ingolosito di nuovo della sua squadra”.