Scozzava su Milik: "Si sta rendendo prezioso ma con la Roma è un matrimonio che si farà"

Arek Milik è sempre più vicino al passaggio alla Roma. Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ne ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Come ogni promessa spossa che si rispetti Milik si rende ulteriormente prezioso, ma questo è un matrimonio che si farà. Il polacco ha coltivato per un po' di tempo il desiderio di andare alla Juve, sta aspettando che qualcuno gli comunichi che non ci sarà più il club bianconero nel suo futuro e probabilmente questo è già avvenuto. Il giocatore non può permettersi di stare fermo per tanti mesi e il Napoli non può assolutamente permettersi di perdere a scadenza un calciatore come Milik. Per questo non credo assolutamente a questa soluzione. Quella con la Roma è una gran bella operazione in uscita che il Napoli vuole fare. Si mette così fine ad un ciclo che per Milik è stato a fasi alterne. Infatti dopo un ottimo inizio, ci sono stati i due infortuni alle ginocchia a frenarlo, dopo la guarigione però bisogna dire che il suo l'ha fatto. Milik ha segnato 48 gol in 122 presenze in maglia azzurra, ha fatto reti pesanti ma anche errori che hanno pesato e che i tifosi non gli hanno perdonato. E una parentesi che si chiude, il Napoli fa cassa e va avanti".